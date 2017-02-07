Трамваї на Пасічну не їздитимуть майже рік

Навесні почнуть ремонт вулиці Личаківської

У березні на ремонт планують закрити вулицю Личаківську – від вулиці Мечнікова до вулиці Пасічної. За словами директора ЛКП «Львівавтодору» Олега Берези, перша черга робіт, а саме ремонт перехрестя вулиць Личаківської та Мечнікова із заміною трамвайних колій, триватиме близько двох місяців. На цей час тут не курсуватимуть трамваї №2,7 та №10.

«Тільки-но дозволять погодні умови, ми розпочнемо ремонт. Орієнтуємося на березень. Спершу хочемо зробити перехрестя, щоб пустити транспорт на Мечнікова, а потім поступово перекривати інші ділянки. Сподіваємося, роботи на перехресті вдасться виконати за два місяці, хоча все залежатиме від їх складності. Труднощі можуть виникнути з заміною комунікацій, як це було на вулиці Мечнікова», – розповів у коментарі «Львівській газеті» Олег Береза.

Після того, як роботи з ремонту перехрестя завершать, усі три трамвайні маршрути планують скерувати по маршруту трамвая №7 – на вул. Вахнянина. Натомість на свій маршрут (з кінцевою на вул. Пасічна) трамваї №2 та №10 зможуть повернутися лише після закінчення ремонту на всьому запланованому відрізку. За попередніми оцінками, він триватиме близько року. На цей час також буде змінено маршрути міських автобусів, що курсують вул. Личаківською.

Ремонт робитимуть за кредитні гроші Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках проекту реконструкції трамвайних маршрутів №2 та №6 у місті Львові . Ще у 2013 році «Львівавтодор» уклав договори на ремонтні роботи з компанією «Онур». Кошторис робіт – близько 5 млн євро.

Нагадаємо, 4 лютого для проїзду транспорту відкрили вулицю Мечнікова на ділянці від вул. Некрасова до вул. Личаківської. Рух відкрито наразі лише для автотранспорту.