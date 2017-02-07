Рада збільшила вп’ятеро штрафи за сміття в лісі

Верховна Рада збільшила адміністративні штрафи за забруднення лісів відходами та порушення вимог пожежної безпеки в лісах у 5 разів.

За ухвалення відповідного законопроекту №2604 у цілому проголосували 254 депутати за мінімально необхідних 226, передають “Українські новини”.

Зокрема, законопроектом передбачається збільшення штрафу за забруднення лісів відходами громадянами з 5-10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 25-50, а для посадових осіб – з 10-20 до 50-100 неоподатковуваних мінімумів.

Також Рада збільшила штраф на порушення вимог пожежної безпеки в лісах для громадян з 1-3 неоподатковуваних мінімумів до 5-15, для посадових осіб – з 3-10 до 15-50.