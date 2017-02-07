До прибирання Львова залучено 66 одиниць техніки

Як повідомили на «Гарячій лінії міста», станом на вечір до прибирання міста від снігу залучено 66 одиниць снігоприбиральної техніки. Для посипання використано 257 м куб піскосуміші.

Також до прибирання доріг та хідників долучали працівників комунальних служб. Станом на 17.00 год було залучено 212 осіб, інформує прес-служб ЛМР.

За інформацією Львівського гідрометцентру, сьогодні з 08.00 до 20.00 год в місті випало 5 мм опадів.

Львівська міська рада просить усіх учасників дорожнього руху звертати увагу на складні погодні умови, бути максимально обережними. Водіям рекомендують обирати помірну швидкість. Про усі випадки надзвичайних ситуацій, просять інформувати за тел. 15-80.