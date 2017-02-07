Перший голлівудський фільм про Голодомор виходить на великий екран у США

Як і багатьом кінематографічним історіям про кохання, «Гірким жнивам» – історичній кіноповісті, створеній зусиллями і коштом української діаспори у Канаді – не бракує пристрасних поцілунків, обітниць вірності й болісних сцен розлуки. І все це на тлі сум’яття, що поглинуло вітчизну головних героїв.

Події розгортаються під час Голодомору 1930-х років, спогади про який ще й досі нависають тінню над відносинами між Україною та офіційною Москвою. У той час, як ці відносини дедалі сильніше загострюються, фільм виходить на екрани кінотеатрів США та Великобританії, йдеться у статті Радіо Свобода.

Фільм із участю британських акторів Макса Айронса, Саманти Баркс і Теренса Стемпа зображає катастрофу, спричинену політикою радянського лідера Йосипа Сталіна, який мав на меті зміцнити комуністичну владу й знищити найменші прояви незалежності України. Але цей фільм – це передовсім історія кохання, наголошує його канадський режисер українського походження Джордж Менделюк, відомий, зокрема, трилером 1980 року «Викрадення президента». Він також додає, що його стрічка не лише про минуле.

«І хоч у фільмі ми й говоримо про Сталіна, показуємо Сталіна і те, як він організував цей штучний голод, але насправді очевидне зараз те, що з окупацією Криму і сходу України та ж сама історія повторюється», – каже Менделюк.

Річард Бачинський-Гувер, співавтор фільму, розповів, що вперше презентував свій задум у 1999 році після свого першого візиту в Україну. Виходець із Онтаріо, представник другого покоління українських іммігрантів, Бачинський-Гувер прагнув стати ілюстратором, але змушений був перебиватися випадковими заробітками як будівельник. Пізніше впродовж нетривалого часу він грав епізодичні ролі в канадських телевізійних шоу і фільмах, зокрема у стрічці 1999 року, режисером якої був Менделюк.

За рік до того він побрався з дочкою українського іммігранта, що спонукало його відвідати Україну й почати вивчати її етнічну спадщину. У 2004 році Бачинський-Гувер провів кілька тижнів на вулицях Києва під час Помаранчевої революції.

Зйомки фільму почалися влітку 2013 року після затвердження остаточної версії сценарію, яких усього було 12. Багато ключових пасторальних сцен знімали на території етнографічного музею просто неба у селі Пирогові, що поблизу Києва. Заключний етап зйомок відбувався якраз тоді, коли на Майдані вирували протести. Актори їх підтримували, розповідає Менделюк і згадує, що тоді з їхньою появою на знімальному майданчику часто пахло паленою гумою.

І хоч усі, хто долучився до створення фільму, кажуть, що час його виходу на великий екран був зумовлений не більше ніж збігом низки обставин, доволі складно не зауважити паралелей: украй напружені відносини України та Росії слугують фоном як для історії, про яку йдеться у фільмі, так і для часу, коли його побачить глядач.

Фахівець із історії Східної Європи, професор Єльського університету Тімоті Снайдер переконаний, що ці історії не завадить знати ані росіянам, ані українцям. Він наголошує, що «якою б не була сучасна політика, понад три мільйони людей померли від голоду за жахливих умов у радянській Україні», тож називати їх вигадкою «дещо не по-людськи».