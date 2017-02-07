До Олевська перекинули бригаду нацгвардійців – на боротьбу з бурштиновою лихоманкою

У зв’язку із загостренням ситуації щодо незаконного видобутку бурштину до міста Олевськ Житомирської області відряджені військовослужбовці Першої бригади оперативного призначення Національної гвардії України.

Про це у вівторок 7 лютого повідомляється на сайті НГУ.

“Спільно з працівниками поліції гвардійці нестимуть службу з метою забезпечення публічної безпеки та порядку, попередження випадків незаконного вивезення лісо-пило-матеріалів, металобрухту та бурштину”, – йдеться у повідомленні.

Протягом 2016 року на території Житомирської області військовослужбовцями Нацгвардії розкрито 41 злочин, затримано за підозру у скоєнні злочинів 117 осіб, припинено 224 адміністративні правопорушення, виявлено 10 фактів видобутку бурштину-сирцю, під час яких затримано 50 осіб, вилучено 12 одиниць автотранспорту, чотири мотопомпи та 1,27 кг бурштину.