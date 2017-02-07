На розі вул. Івана Франка – Князя Романа через ДТП рух електротранспорту зупинено

Як повідомила диспетчерська служба ЛКП «Львівелектротранс», на розі вулиць Івана Франка та Князя Романа сталося ДТП – легковий автомобіль врізався в трамвай №8 та втік з місця події.

Працівники «Львівелектротрансу» викликали поліцію.

«Коли приїхала поліція повернувся і водій машини, яка врізалася в трамвай. Зараз на місці події працює поліція. Рух усіх трамваїв, які курсують вулицею Івана Франка (трамваї № 8, 5, 4, 3) зупинено», – розповіли у диспетчерській службі ЛКП «Львівелектротранс».

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» просить вибачення у мешканців за незручності, інформує прес-служба ЛМР.