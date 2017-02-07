На Львівщині школяр вкрав срібну ікону

У місті Миколаєві Львівської області вирішується питання про відкриття кримінального провадження щодо 14-річного школяра, мешканця одного із сіл району. Його підозрюють у крадіжці.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, мешканка Миколаєва звернулася до районного відділення поліції із заяву про крадіжку. Жінка розповіла, що з її квартири пропали тюнер, модем, скрипка, санки, велосипед і срібна ікона.

Правоохоронці уже впіймали зловмисника. У нього вилучили усі речові докази. Сьогодні розглядається питання про відкриття кримінального провадження. Що спонукало школяра до такого вчинку поки з’ясовують.