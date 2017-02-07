На Львівщині обирають найкращі сорти меду

На Львівщини триває реалізація Проекту “Підвищення інформованості та оцінка потенціалу валоризації високоякісних харчових продуктів у Львівській області”.

Зокрема, серед традиційних продуктів Львівщини, які можуть претендувати на вироблення марки географічного зазначення (карпатська бринза, квасоля Ясько і мед) обирають найкращі види меду. Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.

“У світі марки географічного зазначення та інші знаки, що ідентифікують походження продукту, є гарантом його якості та зв’язку з відповідною територією та її традиціями, – зазначила заступник директора департаменту Людмила Гончаренко. – Таким чином виробники меду з маркою географічного зазначення, вироблені у Львівській області, зможуть захистити свої права і збільшити ринок збуту для власної продукції. А споживачі, купуючи такий мед, гарантовано отримають якісний продукт з специфічними регіональними характеристиками”.

Список видів меду, які претендуватимуть на географічне зазначення, представлять згодом.