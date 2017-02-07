Львівських водіїв просять не заважати роботі снігоприбиральної техніки

Як повідомили голови районних адміністрацій, комунальні служби міста протягом для залучені до прибирання доріг та хідників. Додаткова техніка працюватиме і вночі. Водіїв просять не паркувати машини у недозволених місцях, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Як розповіли прес-службі ЛМР у Галицькій районній адміністрації, вдень до прибирання було залучено 5 тракторів, 3 піскорозкидувачі. Вночі буде залучатись додаткова техніка – 4 підмітальні машини, піскосії. Загалом до роботи планують залучити 12 машин.

«Дороги розчистили, посипали піском. У використанні є 20 одиниць техніки. 16 машин на чергуванні, 8 – залучено до прибирання зараз. Для використання є 1000 м3 піску та 85 тонн технічної солі (для екстрених випадків вночі)», – розповіла Надія Банах, голова Залізничної районної адміністрації.

«200 людей поприбирали вулиці зранку, сніг розчистили, піском посипали. Техніка працює. Вночі будуть залучені до чергування та очищення вулиць всі машини», – розповів Іван Лозинський, голова Личаківської РА.

«Зранку сніг розчистили, дороги посипали піском. Зараз працює 4 піскорозкидувачі. З 14:00 год двірники знову починають очищати вулиці. Вночі на чергуванні буде 14 машин», – розповіла Ірина Маруняк, голова Сихівської РА.

«До прибирання залучено 150 двірників, ще 200 – на чергуванні. Працює 3 піскорозкидувачі, 2 трактори. Вночі вся техніка буде залучена для очищення доріг», – розповіли у Франківській районній адміністрації.

«Дороги розчистили, піском посипали, на чергуванні є постійно люди та техніка. Зараз працює 7 машин. Вночі до прибирання буде залучено 7 машин і 2 трактори», – розповів Олександр Удовенко, голова Шевченківської РА.