Львів зупинився у заторі. Фото

Через складні погоднні умови ускладнений рух у різних районах міста.

Про це інформують львів’яни у групі Varta1 – Варта1 в Фейсбуці.

Зокрема користувачіпишуть про труднощі логістики в таких місцях:

“09:10 – Тягучка від Дублян в сторону Львова !

08:50
1. аварія Шевченка – ярослава мудрого, ускладнений проїзд в центр, трамваї 7 номеру уже стоять!
2. Львів Личаківська велика тягнучка від Дріжзаводу…
3. Кільцива від села Чишки в сторону “Арени Львів” тягнучка
4. Надзвичайно складна ситуація на вулиці Героїв Майдану, якщо зупинитися, то вже буде складно рушити. Будьте обережні”

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