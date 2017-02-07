Гройсман нагадав Садовому про рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликає міську владу Львова терміново почати роботи на Львівському полігоні твердих побутових відходів біля с. Грибовичі з одночасним проведенням переговорів з місцевими громадами поблизу ділянки для нового полігону.

Про це йшлося на робочій зустрічі під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо проблеми поводження із твердими побутовими відходами у Львові та стану виконання робіт щодо наведення порядку на Грибовицькому сміттєзвалищі.

У нараді взяли участь голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, Львівський міський голова Андрій Садовий, Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон, Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак та Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

“Перше питання, що потрібно зробити – підтримувати Львів у належному санітарному стані. – зазначив Прем’єр-міністр. – Друга позиція – вам треба терміново розпочати роботи на полігоні. Техніка ДСНС є, ми її перегнали, як обіцяли. Все, що потрібно буде додатково, ми все допоможемо. Єдине, що просив би, щоби ви фінансували ці роботи і організовували. Також дуже важливо розпочати діалог з тим районом, де виділена земельна ділянка”.

“Хочу ще раз запевнити львів’ян, вас особисто: все, чим зможе Уряд допомогти, буде допомагати, – підкреслив Володимир Гройсман. – Місто Львів має бути чистим. Це принципова позиція”.

“Я буду постійно приділяти цьому питанню увагу. Але наголошую на тому, що тут є безпосередня відповідальність львівської міської влади. Треба, щоб ви дуже швидко рухалися. Ми будемо допомагати зробити якісну свою справу”, – наголосив Глава Уряду.

Він нагадав, що позаминулого тижня здійснив робочий візит до Львова, де провів нараду обласної комісії з надзвичайних ситуацій та зустрівся із представниками місцевих громад прилеглих до Грибовицького сміттєзвалища населених пунктів. За результатом візиту було прийнято рішення про передачу Львівській міській раді земельної ділянки для проектування і будівництва нового полігону для твердих побутових відходів.

За дорученням Прем’єр-міністра 2 лютого робочу поїздку до Львівської області здійснив Віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон, який відвідав Львівський полігон твердих побутових відходів біля с. Грибовичі та провів робочу нараду. За її результатами було визначено орієнтовний початковий план для вирішення нагальних питань Грибовицького полігону.

Львівський міський голова Андрій Садовий підкреслив результативність візиту до Львову Віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона. “Дійсно минулого тижня була корисною поїздка Віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона. За результатами цієї поїздки, я думаю, що ми розблокуємо роботи з унеможливлення витоку інфільтратів”, – зазначив він.

Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон наголосив на необхідності приступити до якнайшвидшого виконання робіт на Грибовицькому сміттєзвалищі, зокрема щодо очистки інфільтратів, підсилення дамби, яка огороджує фільтрат, та укріплення схилу, враховуючи ситуацію на полігоні.

У свою чергу Голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що уся необхідна техніка ДСНС для проведення робіт на полігоні готова.

Андрій Садовий зауважив, що завдяки розпорядженню Прем’єр-міністра було оперативно отримано розпорядження облдержадміністрації щодо виділення земельної ділянки для розміщення нового полігону. “Стосовно нової ділянки, дякую за вашу позицію. Дійсно, ми оперативно отримали розпорядження голови обласної адміністрації”, – сказав міський голова Львова. Водночас представники місцевої влади виступили категорично проти створення полігону на цій території, повідомив він.

У цьому контексті Володимир Гройсман закликав до діалогу з місцевими громадами та місцевою владою.

“Просив би вести діалог з людьми. Перша реакція людей завжди буде “ні”, але коли ви покажете, що ви хочете зробити, у який спосіб, що це ніяким чином не буде шкодити екології, тому що все буде зроблено, як у цивілізованих країнах світу, які ви будете використовувати матеріали, технології, люди будуть ставитися з розумінням. Тут питання не у ділянці, а у комунікації. Просив би приділити увагу”, – зазначив Володимир Гройсман.

Міський голова Львова подякував Прем’єр-міністру за зусилля з наведення ладу у питанні поводження із твердими побутовими відходами.

“Ви конкретно робите надзусилля, і я вірю, що ці спільні зусилля дадуть позитивний результат”, – зазначив Андрій Садовий.

Міський голова Львова також зауважив, що залишається актуальною проблема вивезення сміття зі Львову. За його словами, потрібні постійні гарантовані угоди щодо вивезення твердих відходів на інші полігони.

У свою чергу Олег Синютка повідомив, що за результатами візиту Прем’єр-міністра Львів був очищений від сміття. Загалом було вивезено близько 1,5 тис. тонн сміття з 280 майданчиків. На сьогоднішній момент здійснюється ритмічний вивіз сміття.

Володимир Гройсман подякував голові обласної державної адміністрації за зусилля та вчасне виконання завдань щодо вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами у Львові.

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