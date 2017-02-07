Через негоду рух на дорогах обмежено в трьох областях. Перелік

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов обмежено рух транспорту у Вінницькій, Закарпатській, Хмельницькій областях, відновлено у Києві та Черкаській області.

Про це повідомляє прес-сужба ДСНС з посиланням на “Укравтодор”.

“У зв’язку з різким погіршенням погодних умов вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту на автодорогах у Вінницькій, Закарпатській, Хмельницькій областях”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Вінницькій області, з 14:00 7 лютого введено обмеження для великовагового та великогабаритного транспорту на дорогах М-21 Житомир-Могилів-Подільський (км 131- км 230), Р-08 Немирів-Ямпіль (км 35 – км 115 (від м. Тульчин до м. Ямпіль).

У Закарпатській області у зв’язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород–Демечі, км 18+000 ділянка дороги 150-200 метрів через річку Латориця. Встановлені дорожні знаки з напрямком об’їзду та заборони руху.

У Хмельницькій області запроваджено обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів автодорогами місцевого значення.

Крім того, знято обмеження для великовагових транспортних засобів у місті Києві та на автомобільних дорогах загального користування у Черкаській області: М-05 Київ–Одеса (км 143 + 028 – км 274 + 360); Н-01 Київ–Знам’янка (км 123 + 850 – км 241 + 622); 08 Бориспіль–Дніпропетровськ – Запоріжжя (через м. Кременчук) (км 81+300 – км 169+117).