Анна Музичук: «Нагорода відділення НОК у Львівській області допоможе нам готуватися до нових перемог»

Сьогодні, 7 лютого, відділення НОК у Львівській області провело традиційну церемонію нагородження найкращого спортсмена і тренера місяця Львівщини

За підсумками грудня 2016 року нагороду і грошову премію від голови обласного відділення НОК Юрія Турянського отримала шахістка Анна Музичук та двоє її наставників і батьків – Наталія й Олег Музичуки.

Рішення визнати Анну найкращою спортсменкою місяця виконком відділення НОК у Львівській області спільно з ОДА ухвалив одноголосно. Анна Музичук, яка на світовій першості у м. Доха (Катар) здобула відразу два титули чемпіонки планети, не мала конкурентів при виборі найкращого спортсмена Львівщини у грудні 2016 року.

«Два титули чемпіонки світу – зі швидких і блискавичних шахів – Анна здобула у надзвичайному стилі. У турнірі з рапіду вона випередила спортсменку, яка посіла друге місце, аж на півтора очка. Це свідчення неймовірного класу нашої гросмейстерки. Та й у змаганнях з блискавичних шахів Музичук просто декласувала усіх конкуренток у боротьбі за світову першість. Відтак, вручати Анні нагороду відділення НОК мені дуже приємно», – зазначив Юрій Турянський.

Також голова відділення НОК у Львівській області нагородив тренерів видатної шахістки-заслужених тренерів України Наталію і Олега Музичуків. Він подякував батькам і наставникам чемпіонки світу. І побажав, щоби їхня натхненна праця принесла ще не один найвищий титул Анні та Марії. Нагадаємо, у 2015 році Марія Музичук виборола звання чемпіонки світу з класичних шахів.

«Хочу подякувати за отримані відзнаки. Нам дуже приємно, що у відділенні НОК Львівщини пишаються нашими досягненнями. Це допоможе плідно готуватися до наступних змагань», — сказала після церемонії нагородження Анна Музичук.

А мати, Наталія Музичук, так прокоментувала церемонію нагородження, що її провело відділення НОК у Львівській області: «Надзвичайно приємно, що нас цінують, що нашу працю поважають. Для спортсмена, який захищає честь держави, це дуже важливо. Отримувати сьогодні цю нагороду – для нас дуже почесно і приємно. Це надихає. Хочеться далі працювати, здобувати нові нагороди. Ми докладемо максимум зусиль, щоби були нові нагороди і нові титули».

Відзначимо, що в актуальному всесвітньому рейтингу шахісток Анна Музичук посідає перше місце у номінації «рапід», також очолює рейтинг у блискавичних шахах. У шахах класичних в Анни третій світовий рейтинг, а її сестри Марії – шостий.