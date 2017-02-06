Завтра у Львові очікуються опади снігу, хуртовини, ожеледиця

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 7 лютого на території Львова та області – вночі помірний, вранці та вдень сильний мокрий сніг та сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини.

На дорогах – ожеледиця. Відтак, усіх учасників дорожнього руху, особливо – водіїв, закликають бути обережними.

Зокрема, завтра, 7 лютого, у Львові прогнозується вночі помірний, вранці та вдень сильний мокрий сніг та сніг. Налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, вночі 5 – 10 м/с, вранці та вдень 9 – 14 м/с, хуртовина. Температура повітря вночі 2 – 4° морозу, вдень 0 – 2° морозу.

8 лютого очікується вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та сніг. Вночі налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7 – 12 м/с, місцями хуртовини. Температура повітря впродовж вночі 3 – 8° морозу, вдень 1 – 6° морозу.

9 лютого прогнозується вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 5 – 10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, в горах від 2° морозу до 3° тепла, інформує прес-служба ЛМР.