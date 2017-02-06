В Україні в січні зменшилася кількість безробітних

Цього місяця працевлаштувалися 45 тис. осіб, це на 32% збільшило показник забезпечення роботою.

В Україні за січень 2017 року працевлаштувалися 45 тис. осіб, що на 32% збільшило показник забезпечених роботою порівняно з минулим роком. Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає прес-служба Кабміну.

За словами Реви, в Україні в січні працевлаштувалися 45 тис. осіб. Таким чином, на 32% або на 11 тис. порівняно з минулим роком зросла кількість забезпечених роботою.

При цьому число оперативно працевлаштованих зросло з 14 до 26 тис. осіб.

Крім того, за даними Держцентру зайнятості, на 16% або на 80 тис. осіб зменшилася кількість безробітних.

Також на 15% або 63 тис. осіб зменшилася кількість тих, хто отримує допомогу по безробіттю. Згідно з даними, у сфері зайнятості у січні 2017 року на 37 тис. або на 48% зросла кількість нових вакансій у базі даних служби зайнятості і склало 115 тис., а середня зарплата на вакансію становить 3900 гривень.