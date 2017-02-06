У Львові з драбини впав працівник ЛКП

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 6 лютого о 12.44 год. у Львові на вул. Липневій, 3 (Франківський район, ЛКП «Навколо базару») з драбини, висота якої – рівня 2-го поверху, впав працівник комунального підприємства, 1950 року народження, зареєстрований у Львові.

Потерпілого у важкому стані з діагнозом ЗЧМТ, забійна рана чола, відкритий перелом нижньої третини обох кісток лівої гомілки, бригадою швидкої медичної допомоги госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню.

Причини події з’ясовують. Проводять дослідчу перевірку, інформує прес-служба ЛМР.