У Львові штрафували пішоходів-порушників

У суботу 4 лютого патрульні Львова відпрацювали дві проблемні ділянки, де пішоходи систематично порушують правила дорожнього руху.

Зокрема, на вулицях Стрийській та Сихівській де для пішоходів створені усі умови для безпечного переходу дороги. Загалом на обох вулицях оштрафували 16 пішоходів. На вулиці Сихівській патрульні зупинили та винесли постанови на 11 громадян, які переходили дорогу через чотири смугу руху ігноруючи неподалік регульований пішохідний перехід.

Пішоходи мотивували свій вчинок різними причинами і лише дехто справді жалкував про те, що вчинив. За минулий 2016 рік патрульні винесли 548 постанов на пішоходів. З них, кілька десятків на нетверезих осіб і 8 постанов – на тих пішоходів, які спричинили створення аварійної обстановки, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.