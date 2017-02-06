У Львові класична музика звучатиме у бандурному виконанні

Коли ми чуємо слово «бандура», то уявляємо щось, безперечно, фольклорне й традиційне. Адже цей старовинний інструмент давно став одним із символів українського культурного спадку. А як щодо Моцарта і Баха?

Як звучатиме у бандурному виконанні класична музика – наприклад, добре знайомі твори Вівальді й Шуберта? Квартет «Львів’янки», мабуть, теж задавав собі це запитання, бо зараз в їхньому репертуарі найменш очікувані класичні твори у аранжуванні для бандури. І 10 лютого о 19 годині у вас буде змога почути їх – у Львівській філармонії на романтичному вечорі «Запроси мене у сни…».

За 17 років свого існування квартет «Львів’янки» здобув відзнаки Міжнародного конкурсу ім. Г. Хоткевича (Харків, 2001, 2004, 2007) та Національного конкурсу ім. Г. Китастого (Київ, 2003). Також самобутній колектив вже представив публіці три альбоми – «Калино, покровителько любові», «Львів’янки» (2001), «Скарби душі» (2004). Глибока музика й креативний підхід зацікавили не лише українського слухача, а й європейську публіку – «Львів’янки» представляли свою творчість в концертних залах Чехії та Австрії, Німеччини і Угорщини. Народна музика та авторські композиції у поєднанні з винятковим звучанням доволі екзотичного для європейців інструменту дозволили презентувати глибокі пласти української культури за рубежем.

На концерті у філармонії квартет бандуристок виступить разом з оркестром «Віртуози Львова», яким диригуватиме Сергій Бурко. Окрім авторських пісень та популярної музики, «Львів’янки» презентують у програмі колядки, сповнені зимового настрою. А оригінальні обробки класики дозволять не лише уявити, а я почути, яким же може бути Моцарт, Вівальді, Скорик, Бортнянський та інші європейські й українські класики, якщо їхні твори інтерпретувати для самобутнього народного інструменту. Запрошуємо на вечір душевної музики, фольклорних знахідок і яскравих відзвуків новорічної атмосфери.

У програмі твори:

У програмі твори В. A. Моцарта, Г. Ф. Генделя, М. Скорика, В. Івасюка, О. Герасименко, колядки та популярна музика

Виконавці:

Квартет бандуристок «Львів’янки»

Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова«

Сергій Бурко – диригент

Софія Іванова – ведуча