У Львові 18-річна мешканка Ужгорода викрала гаманець з вітрини магазину

Правоохоронці перевіряють причетність зловмисниці до скоєння інших злочинів, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

В Галицький відділ поліції 5 лютого звернувся співробітник одного з магазинів Львова, котрий повідомив, що з вітрини магазину було викрадено жіночий гаманець. Сума завданих збитків становить 360 гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетна 18-річна мешканка Ужгорода, в якої було виявлено та вилучено речові докази.

Наразі поліцейські перевіряють причетність зловмисниці до скоєння інших злочинів, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.