У «Львіварні» відкрили першу виставку знаних українських художників

3 лютого у Львові стартувала виставка двох визначних українських художників, Матвія Вайсберга та Юрія Пікуля. Таку можливість поціновувачам мистецтва надав новий арт-простір музейно-культурного комплексу пивної історії «Львіварня», що знаходиться на території «Львівської пивоварні» за адресою вул. Клепарівська, 18.

Виставка зібрала цікаві за манерою виконання полотна, різних за віком проте однозначно надзвичайно талановитих художників. Їх роботи розмістили на протилежних стінах, що й утворило своєрідний «діалог» митців.

Ідея створення унікального арт-простору «Львіварня» належить компанії «Carlsberg Ukraine», яка продовжує у Львові свої європейські традиції.

«Вже 300 років «Львівська пивоварня» має честь забезпечувати своїх прихильників якісним та смачним пивом. Але ми вирішили збільшити свій внесок до суспільного життя, – розповів під час відкриття експозиції віце-президент з фінансів та ІТ «Carlsberg Ukraine» Олександр Говядін. – Тому сьогодні ми відкриваємо виставку двох унікальних українських митців в арт-просторі, який, я впевнений, займе помітне місце як у житті Львова, так і України в цілому. Таким чином ми продовжуємо культурні традиції компанії «Carlsberg», яка є засновником одного із найкращих музеїв у Копенгагені – Гліптотеки».

У день відкриття виставки «Діалог» схвально про новий арт-простір відгукнувся й заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко. «Я тут вже вдруге, проте кожного разу відкриваю для себе щось нове. Мені видається, що цей простір може стати новим відкриттям туристичного міста Львова, – відмітив Андрій Москаленко. – Все більше нових, цікавих і креативних речей тут з’являються, які притягують, створюють атмосферу, формують настрій. Тому я вважаю, що попереду нас чекає ще дуже багато цікавих проектів і радий, що Львівська пивоварня долучається до розвитку туризму в місті та стає від сьогодні і активним культурним гравцем».

За словами менеджера «Львіварні» Соломії Короненко, цей простір – це не лише інтерактивний музей, аналогів якому немає в Україні, а водночас сучасний арт-центр та місце для культурних зустрічей.

«Ми – більше ніж музей, ми – інтерактивний музей, в якому можна торкатись експонатів та відчути себе справжнім пивоваром, – розповідає Соломія Короненко. – Ми намагались наповнити експозицію музейними експонатами, які говорять про історію Львова і місце пива у ній. Ми також арт-простір і запрошуємо всіх до співпраці. Адже сподіваємось, що «Львіварня» стане місцем проведення яскравих подій у Львові. Також у нас вже є позитивна співпраця із двома львівськими музеями і ми маємо намір лише розширювати контакти та доповнювати експозицію».

Як зазначила менеджер, цьогоріч у «Львіварні» заплановано щонайменше вісім не менш цікавих змінних експозицій, котрі дивуватимуть відвідувачів.

«Львіварня» справила надзвичайне враження і на одного із авторів-учасників виставки – художника Матвія Вайсберга. «Я дуже вдячний, що мене – киянина, запросили у цей простір. Такі мистецькі акції є дуже хорошою традицією у великих компаніях. Тому маю надію, що вона (ред. традиція) і у нас збережеться».

Митець також розповів, що у арт-зоні «Львіварні» виставлені багато його картин, серед яких найважливіша і найзнаковіша серія полотен «Сім днів». За словами автора, у цій серії відображене його власне трактування біблійної історії. «Вона зародилась ще 1999 року, коли було багато розмов про «кінець тисячоліття», і була пов’язана з моїм особистим життям», – додав Матвій Вайсберг.

Зазначимо, що виставка «Діалог» триватиме до 31 березня 2017 року. Переглянути її можна щоденно з 10:00 до 19:00 години, за адресою: вул. Клепарівська 18, 2 поверх. У вартість відвідування також входить екскурсія музейно-культурним комплексом «Львіварня».