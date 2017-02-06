На Яворівщині зловмисник обікрав товариша

Як встановили інспектори групи реагування патрульної поліції чоловік підгледів, де знайомий зберігає свої заощадження, і викрав з його схованки 4500 гривень.

У Яворівський відділ поліції звернувся 52-річний житель одного із сіл району. За словами чоловіка, невідома особа розбила вікно у його господарській будівлі, проникла всередину і викрала 4500 гривень, які були сховані у старому холодильнику.

Працівники групи реагування патрульної поліції встановили, що до крадіжки причетний 31-річний односільчанин заявника. Перед тим, як вона була скоєна, потерпілий разом із двома приятелями розпивав спиртні напої. Один із них побачив, куди господар будинку сховав гроші, і через кілька годин після того, як компанія розійшлася, вирішив їх викрасти.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.