На Львівщині затримали нелегальних мігрантів та організатора їх переправлення через кордон (Фото)

На Львівщині поліцейські виявили шістьох громадян Індії, які мали намір потрапити до країн Євросоюзу, та встановили особу чоловіка, який за винагороду в 10 000 доларів США організовував їм незаконний перетин кордону.

Працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у Львівській області спільно прикордонниками Мостиського загону 4 лютого близько третьої ночі виявили шістьох нелегальних мігрантів віком від 21 до 28 років біля села Буців Мостиського району. Вони мали при собі паспорти громадян Індії та намагалися з’ясувати, де проходить кордон між Україною та Польщею. Іноземці були затримані, щодо них складено протоколи про адміністративне правопорушення.

Встановлено також особу організатора незаконного переміщення іноземців через кордон. Ним виявився громадянин однієї із пострадянських країн, який має дозвіл на тимчасове проживання в Україні. Його затримано в порядку, передбаченому ст..208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст..332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.