На Львівщині водії продовжують сідати за кермо напідпитку

З початку 2017 року лише в Золочівському районі працівники поліції склали 11 протоколів щодо водіїв, котрі керували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Так, 4 лютого, близько третьої ночі, під час патрулювання працівники групи реагування патрульної поліції Золочівського відділу поліції, помітили автомобіль «Ауді-80», який рухався об’їзною дорогою Золочева з порушенням правил дорожнього руху.

Під час спілкування з 22-річним водієм, мешканцем району, поліцейські відчули різкий запах алкоголю. Водію запропонували поїхати в місцеву лікарню та пройти медичне обстеження на стан алкогольного сп’яніння. Експертиза підтвердила, що водій керував автомобілем напідпитку. На правопорушника було складено протокол за ст.130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що згідно цієї статті, якщо на водія, який керує автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, протокол складається вперше, тоді таке правопорушення карається штрафом у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 10 тисяч 200 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами терміном на один рік.

Якщо протягом року водій повторно вчинить аналогічне правопорушення, йому доведеться заплатити штраф у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 20 тисяч 400 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.

На водіїв, які впродовж п’яти років тричі будуть затримані за керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, буде накладено штраф у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 40 тисяч 800 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами на десять років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.