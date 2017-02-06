На Львівщині водій на смерть збив жінку на пішохідному переході

ДТП сталася вчора, 5 лютого, о 19:15, на автодорозі сполученням «Київ-Чоп»

Поблизу с. Пісочне Миколаївського району водій автомобіля «ІВЕКО», чоловік 1975 року народження, на пішохідному переході наїхав на жінку 1994 року народження. Мешканка с. Рудники Миколаївського району, яка від отриманих травм померла на місці події. Тіло загиблої доставили до моргу Миколаївської ЦРЛ. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Незадовільних дорожніх умов, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлено.

Причини події з’ясовують. Триває дослідча перевірка.