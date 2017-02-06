На Левандівці отруїлися парами фарби троє дітей

Також отруївся один дорослий

Повідомлення про небезпечну подію надійшло в Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА вчора, 5 лютого, о 18:45. У квартирі по вул. Роксоляни у Львові (Левандівка), отруїлися невідомою речовиною – ймовірно, парами фарби – 4 особи, серед них троє дітей (7, 11 та 13 років). Дітей доправили у міську дитячу клінічну лікарню м. Львів. Власник квартири, чоловік 1972 року народження, відмовилася від госпіталізації.

Зауважимо, взимку також часто трапляються отруєння чадним газом. Зокрема, у Львові цього року від чадного газу постраждало понад десяток осіб. ПАТ «Львівгаз» нагадав, що для збереження життя і здоров’я власного та своїх близьких необхідно дотримуватись кількох простих правил :

при користуванні газовими приладами забезпечити доступ повітря в приміщення;

щоб уникнути обмерзання оголовків димоходів та скупчення чадного газу в приміщенні, мешканцям домоволодінь необхідно здійснювати огляд димових каналів не рідше одного разу на місяць у зимовий період;

за допомогою легкої смужки паперу до та під час користування газовими приладами перевіряти тягу в димових та вентиляційних каналах. Для цього прикласти смужку паперу до отвору димоходу. Якщо смужка залишиться нерухомою – тяга в димоході відсутня – газовими приладами користуватись заборонено;

звернутись в спеціалізовану організацію, яка має дозвіл для ремонту димових та вентиляційних каналів вашого домоволодіння.

не рідше одного разу на рік, перед початком опалювального сезону організувати перевірку технічного стану ДВК вашого домоволодіння.