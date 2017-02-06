Через «скасування 8 березня» президента  просять закрити Інститут національної пам’яті

Відповідний документ зареєстровано на сайті електронних петицій

На сайті електронних петицій розмістили «Петицію щодо закриття Інституту національної пам’яті у зв’язку з антинародною діяльністю цієї установи». Автор документа – Болячко Максим Анатолійович, петицію оприлюднили 3 лютого 2017 року.

«Інститут національної пам’яті – установа, що займається ідеологічним обслуговуванням поточних українських політичних еліт. У випадках урізання соціальної сфери та загального погіршення становища більшості працюючих громадян України, Інститут піднімає питання мови, спекулює на історичній пам’яті, займається ідеологічним фетишизмом, що не має жодних позитивних наслідків для пересічного громадянина. Всю діяльність Інститут проводить за рахунок державного бюджету – коштів, що могли б піти в більш доцільне русло, аніж на легітимацію правлячого класу», – йдеться в документі.

Автора петиції обурила «відверта антинародна діяльність УІНП», а саме – пропозиція зменшити кількість вихідних днів для українців, що працюють (законопроект «Про державні свята в Україні»). «Нагадаємо, що праця в Україні є найнедооціненішою в Європі, а високий рівень соціальної нерівності помітно неозброєним оком, а, одже, українці несправедливо працюють більше і отримують менше ніж мали б», – наголошено в петиції.

«Законопроект «Про державні свята в Україні», розроблений Інститутом Нацпам’яті, позбавляє статусу державного свята День солідарності трудящих (відмічається на державному рівні в таких країнах як Франція, Іспанія, Італія, Бельгія тощо) та Міжнародний день боротьби за права жінок. Нагадаємо, що жінки становлять половину населення України, а трудящі – її беззаперечну більшість. Інститут національної пам’яті, таким чином, здійснює діяльність, спрямовану проти більшої частини населення країни», – додають автори ініціативи.

Відтак вони вимагають закриття УІНП, а гроші, виділені на утримання Інституту, перерозподілити на потреби соціальної сфери.

Нагадаємо, фахівці Українського інституту національної пам’яті пропонують відмовитися від вихідного у традиційно радянські свята й розробили проект Закону України «Про державні й інші свята, пам’ятні дати і скорботні дні».

Згідно з проектом, українцям пропонують не мати вихідного 8 березня та 1 травня, а замість 9 відпочивати 8 травня, тим самим не святкувати перемогу, а вшановувати пам’ять загиблих у Другій світовій війні, як це роблять усі європейські країни.