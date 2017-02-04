Вулицю Мечникова відкрили наразі лише для автотранспорту

Для проїзду транспорту сьогодні відкрили вулицю Мечникова

Як поінформували в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, сьогодні відкрили для руху транспорту вул. Мечникова.

В управлінні інженерного господарства додали, що відкрито вулицю Мечникова на ділянці від вул. Некрасова до вул. Личаківської. Рух відкрито лише для автотранспорту. Рух трамваїв відновлять після реконструкції перехрестя. Тротуар на парній стороні ділянки вулиці (з боку церкви) облаштували; на протилежній, непарній, стороні наступного тижня заплановано завершення робіт із підключення каналізаційних випусків із подальшим відновленням покриття з плитки.

Нагадаємо, ремонтні роботи на вул. Мечникова проводили у два етапи, на ділянці від вул. Личаківської до вул. Пекарської. Загальна довжина ділянки реконструкції – 532 метри. Замовник – департамент житлового господарства та інфраструктури. Генпідрядна організації – ТзОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл».