Виставка творів мистецтва ЛНАМ: фоторепортаж

Цими днями в залах львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького відкрилася художня виставка факультету декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. В експозиції представлено найкращі дипломні та курсові роботи студентів, а також творчі праці викладачів факультету, створені у різних матеріалах, жанрах і стилістиках. Зокрема, на виставці можна побачити твори кафедр художньої кераміки, дерева, металу, скла, текстилю, які демонструють високий рівень майстерності та творчого пошуку студентів і викладачів факультету.

Фото Володимира Дубаса