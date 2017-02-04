У Шегинях затримали шістьох громадян Індії (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні вночі мостиські прикордонники у взаємодії з оперативно-розшуковим прикордонним підрозділом та співробітниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ МВСУ у Львівській області, затримали групу нелегальних мігрантів з Індії.

Про це повідомляє прес-служба Мостиського прикордонного загону.

Прикордонники відділу «Шегині», що на українсько-польському кордоні, отримали випереджувальну інформацію про можливе переміщення через кордон групи нелегальних мігрантів. На напрямку ймовірного руху порушників виставили прикордонний наряд «Секрет» і забезпечили оперативне прикриття цієї ділянки. Над ранок наряд доповів, що бачить групу невідомих, яка прямує в бік кордону, та розпочав переслідування і затримання невідомих. До місця події прибула група реагування прикордонного підрозділу, через деякий час за сто метрів від державного кордону «зелені берети» затримали шістьох чоловіків, вихідців з південно-східної Азії.

Затримані виявилися громадянами Індії, віком від 21 до 28 років. Як з’ясували, в Україну вони прибули легально, а звідси за допомогою третіх осіб спробували незаконно дістатися Польщі, а далі – країн Західної Європи. Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб причетних до організації та спроби переправки нелегальних мігрантів через кордон.



Громадян затримано в адміністративному порядку, складено документи справи про адміністративне правопорушення передбачене ч.2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», вчинені групою осіб. Рішення у справі ухвалюватиме суд.