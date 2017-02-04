У Львові спіймали квартирного злодія

Як з’ясували працівники Залізничного відділу поліції, 23-річний чоловік причетний до крадіжки з квартири своєї сусідки, котра на кілька днів виїжджала з міста

У Залізничний відділ поліції 2 лютого опівночі з заявою про крадіжку звернулась 30-річна львів’янка. Жінка повідомила, що вона на три дні виїжджала з міста, а коли повернулася, виявила, що у приміщенні побував злодій. За словами заявниці, з квартири викрали гроші – двадцять тисяч гривень, телевізор, обігрівач, ноутбук, побутову електротехніку та інші речі. – Усього на суму 45 тисяч гривень.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 23-річний львів’янин, сусід потерпілої.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.