У Львівському аеропорту затримали громадянина Туреччини

Він може бути причетним до фінансування тероризму

Учора прикордонники Львівського загону затримали в аеропорту Львова громадянина Туреччини, який, можливо, причетний до фінансування тероризму. Про це повідомляє відділ з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

Затримання відбулося в міжнародному аеропорту «Львів» під час оформлення на приліт в Україну рейсу «Стамбул-Львів», коли на одного з пасажирів рейсу, громадянина Туреччини, спрацювала база даних Інтерполу. Про подію відразу поінформували чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ.

У подальшому з’ясували, що 43-річного турка розшукують правоохоронні органи Франції за фінансування тероризму протягом 2006-2008 років.

Затриманого передали співробітникам Національної поліції.