У Городку почав працювати міжрайонний центр нефрології та діалізу

У п’ятницю, 3 лютого, на базі Городоцької районної лікарні урочисто відкрили міжрайонний центр нефрології та діалізу для надання замісної ниркової терапії

Центр зможе обслуговувати мешканців Городоцького, Мостиського, Самбірського та Пустомитівського районів.

Про це повідомив голова Городоцької РДА Володимир Ременяк.

Центр розташований у 9 палатах та обладнаний медичною апаратурою, зокрема 7 діалізними апаратами фірми «Фрезеніус». Його робота дозволить наблизити місце проживання пацієнтів до місця отримання високоспеціалізованої допомоги і розвантажити наявні відділення.

Обсяг капітальних інвестицій фірми «Фрезеніус» становить понад 8 млн. грн., в тому числі 7,63 млн. грн. – вартість устаткування. Коштів районного бюджету витрачено на суму 60 тис. грн., твердий інвентар і функціональні ліжка отримано як гуманітарну допомогу.

У січні 2017 року 16-м пацієнтам уже провели 201 процедуру з діалізу.