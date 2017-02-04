Сьогодні у «Квартирі 35» відбудеться концерт одеського гурту Indirect

Експериментально-електронний краут-проект Indirect сьогодні дасть концерт в арт-кав’ярні «Квартира 35»

Про це повідомляє на своєму сайті Мистецьке об’єднання «Дзиґа». Початок концерту одеського гурту Indirect – о 20.00. Вхід – 50 грн.

Гурт Indirect утворивсяв 2007 році. Безперервно працюючи над звучанням з моменту свого заснування, музиканти зібрали у своєму інструментарії як традиційні техніки синтезу, семплування та секвенсування, так і відносно нові форми морфінгу та гранулярного синтезу, замішуючи це все вільною імпровізацією. Симпатизують методам електронного музикування минулого покоління.

2014 року на лейблі muscut.org. гурт випустив деюбтний полноформатний альбом «Ab Pharmacy» «(digital lp) та 7» вініловий сингл «Waltz». У листопаді 2016 року – другий альбом «Ode to the sea», цього разу 12» вініловий лонгплей.

Виступав на фестивалях: «ilovekiev», «Акумулятор», «Калейдоскоп». Також брав участь у художніх проектах «Космічний Ренесанс» з аудіо-інсталяціями та медіа-артом.

З 2007 року склад змінювався, але ключовими музикантами залишалися: Бойченко Геннадій – клавішні, Антон Остромецкій – барабани.