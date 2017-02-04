Сьогодні стартує нацвідбір на Євробачення-2017 (онлайн-трансляція)

Перший півфінал національного відбору на Євробачення-2017 відбудеться вже сьогодні, 4 лютого, о 19:00

Наживо його покаже телеканал UΛ:Перший – в ефірі, на сайті, а також на офіційних сторінках у Facebook та на Youtube.

У першому півфіналі за результатами жеребкування, яке 20 січня провів Костянтин Меладзе разом із командою нацвідбору, братимуть участь такі виконавці:

СКАЙ – All My Love For You

2. Рома Веремейчик і група LUMIERE – Make It Real

3. Monochromea – Blue Bird

4. Laliko – Sugar whisper

5. Сальто Назад – О мамо

6. MamaRika – We are one

7. TAYANNA – I Love You

8. Арсен Мірзоян – Geraldine

Окрім зазначених виконавців, під час першого півфіналу українського національного відбору виступить співачка із Грузії Tako Gachechiladze та гурт Naviband із Білорусі, які представлятимуть свої країни на конкурсі Євробачення-2017.

Нагадаємо, цьогорічний національний відбір на Євробачення матиме три півфінали, які відбудуться 4, 11 та 18 лютого. У кожному з них виступлять по вісім виконавців. Ім’я артиста, який навесні представить Україну на пісенному конкурсі, визначать у фіналі – 25 лютого.

Система голосування на національному відборі залишається такою ж, як і торік: журі виставляють учасникам бали, глядачі голосують шляхом смс, після чого бали від суддів і глядачів підсумовують.

Нагадаємо, ведучим нацвідбору на Євробачення-2017 буде Сергій Притула. У журі глядачі знову побачать Костянтина Меладзе та Андрія Данилка. Цього разу замість Руслани, яка була в журі торік, до них долучиться переможниця Євробачення-2016 року Джамала. Національний відбір на Євробачення UΛ:Перший другий рік поспіль проводить спільно з телеканалом СТБ.