Синод Єпископів УГКЦ закликає дотримуватися правил безпеки на дорогах

Синод Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства звернувся із закликом до духовенства і вірних УГКЦ та всіх людей доброї волі про необхідність дотримуватися правил безпеки на дорогах

Отці-душпастирі зачитають цей заклик вірним після Божественної Літургії завтра, 5 лютого, в Неділю про Митаря і Фарисея. Про це повідомляє сайт УГКЦ.

Подаємо звернення повнотекстово:

«Дорогі в Христі!

Життя є цінним і недоторканним Божим даром, щодо якого людина має виявляти особисту відповідальність як перед Творцем, так і перед іншими людьми – своїми рідними, друзями та всім народом. Ось чому передчасна втрата людського життя, спричинена збройними конфліктами, війнами, зловживанням різними небезпечними для здоров’я речовинами є не лише зведенням нанівець Божих задумів щодо цієї особи, а й непоправною втратою для всього людського роду.

В умовах розв’язаної проти України збройної агресії звістки про загиблих воїнів чи мирних жителів природно викликають у наших серцях великий жаль, смуток і жалобу. Але, поряд із жертвами війни, існує інший, для багатьох людей не усвідомлений фронт, який мало не щодня забирає безцінні людські життя осіб різного віку, статі, походження і соціального статусу. Ідеться про криваві жнива, які наш народ збирає на своїх дорогах. Статистика з цього приводу глибоко вражає: лише за минулий 2016 рік на дорогах України в 154 тис. 556 дорожньо-транспортних пригодах загинуло 3 тис. 187 осіб, а інші 32 тис. 79 зазнали тілесних ушкоджень і травм різної важкості!

Причиною такого сумного стану речей є не лише незадовільний, часто катастрофічний стан наших доріг, а й недотримання водіями правил дорожнього руху та легковажна поведінка самих пішоходів, зокрема нехтування елементарними правилами власної безпеки на дорогах. Ці трагічні випадки й утрати є для рідних і для всього народу дуже болісними, надто тому, що їх часто можна було б уникнути.

Ось чому цим Зверненням прагнемо закликати всіх учасників дорожнього руху дуже відповідально ставитися до правил дорожнього руху та поводитися на дорогах із взаємною увагою, пошаною та ввічливістю. Особливо хочемо наголосити на неприпустимості керування автомобілем у нетверезому стані.

Пам’ятаймо, що недотримання правил дорожнього руху є не лише порушенням державного закону, а й нехтуванням Божою заповіддю «Не убий!» Тому за її свідоме та легковажне порушення мусимо перепрошувати Бога в Таїнстві Покаяння. Господь обіцяє нам послати своїх ангелів, щоб стерегли нас на всіх наших дорогах (пор. Пс. 90, 12), проте ми не можемо спокушувати Його (пор. Мт. 4, 7), наражаючи самих себе на небезпеку відвертим нехтуванням Його Заповідей і легковажним ставленням до справедливих людських законів і правил, які дані нам для захисту власного та чужого життя.

Окремо звертаємося до відповідальних державних структур і служб виконати свій святий обов’язок перед власним народом і зробити все можливе, щоб радикально покращити стан українських доріг, які мають ставати комфортними та безпечними шляхами для подорожі, а не перетворюватися для багатьох наших співвітчизників на останню і передчасну путь до вічності. На додаток, праця над удосконаленням дорожньої інфраструктури може стати джерелом численних робочих місць і тим самим – реальним внеском у розвитку економіки та піднесення добробуту нашого народу. Утім, жодні економічні та соціальні вигоди не можуть зрівнятися з цінністю одного людського життя, яке ми всі спільними зусиллями можемо і повинні зберігати для Бога, для народу та одне для одного.

Нехай Господь, який є Дателем життя, подасть нам усім силу і бажання захищати людське життя всюди і завжди. Нехай на дорогах нашого земного буття нас супроводжують наші ангели-хранителі і святі покровителі подорожуючих!»

Від імені Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ

† СВЯТОСЛАВ