Садовий поговорив про львівське сміття з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні

Учора, 3 лютого, міський голова Львова зустрівся з іноземною делегацією на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Марі Йованович

Під час зустрічі, як повідомляє прес-служба ЛМР, обговорили загальну ситуацію в місті, яка виникла за останні 8 місяців, щодо вивезення твердих побутових відходів, критичний стан на Грибовицькому полігоні, напрацьовані шляхи вирішення і врегулювання ситуації з ТПВ. Також серед інших питань обговорили збереження єврейської культурної спадщини у Львові.

«Для мене велика честь, що ви відвідали наше місто і виявляєте інтерес та стурбованість сьогоднішньою ситуацією. Дякую за те, що ви зробили і те, що ще зробите для нашого міста. Міжнародна думка і співпраця для нас є дуже важливою і цінною», – зазначив Андрій Садовий.

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович підтвердила небайдужість і стурбованість процесами, що відбуваються у Львові та наголосила на підтримці і сприянні у вирішенні нагальних питань міста.

Довідка. Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович народилася 11 листопада 1958 в Канаді в сім’ї російських емігрантів. У віці трьох років переїхала з сім’єю до США. Закінчила Пристонський університет, а потім навчалась в Московському інституті російської мови ім. Пушкіна.

Після закінчення університету офіційно працювала в Нью-Йорку в рекламному бізнесі.

З 1986 перебуває на дипломатичній службі США. Працювала в дипломатичних представництвах США в Могадішо (Сомалі), Лондоні (Великобританія), Москві (Росія) і Оттаві (Канада).

Не перериваючи роботи в Держдепі США, Марі Йованович навчається в Національному військовому коледжі за спецдисциплінами (військово-політична та стратегічна розвідки).

1998 – була призначена заступником директора відділу в справах Росії Державного департаменту США.

2001-2004 – працювала заступником американського посла в Києві та була тимчасово повіреним в Україні. У 2002 році вона підняла питання про порушення Києвом санкцій проти Іраку в зв’язку з нібито продажем Саддаму Хусейну партії радіолокаційних систем «Кольчуга» (т. зв. «Кольчужний скандал»). Йованович стверджувала, що крім плівок Мельниченка, у США нібито були і інші докази цієї угоди. Ці звинувачення призвели до значного погіршення українсько-американських відносин.

Після України деякий час займала посаду старшого радника заступника державного секретаря США з політичних питань, після чого в 2005 році була призначена послом Киргизстану.

2008-2011 – призначена на посаду посла США в Вірменії.

2012 – головний заступник помічника держсекретаря США в бюро з європейських і азіатських справ.

2016 – призначена Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні. 29 серпня вручила вірчі грамоти Президенту України Петру Порошенку.