Рятувальники Львівщини нагадують населенню, як діяти під час повені

На Львівщині оголошено штормове попередження

Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадало, як має діяти населення, що опинилося в зоні раптового затоплення під час повені

Зберігайте спокій, уникайте паніки.

• Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі.

• Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу чергу.

• По можливості негайно залишіть зону затоплення.

• Перед виходом з будинку вимкніть електро- та газопостачання, загасіть вогонь у грубах. Зачиніть вікна та двері, якщо є час – закрийте вікна та двері першого поверху дошками (щитами).

• Відчиніть хлів – дайте худобі можливість рятуватися.

• Підніміться на верхні поверхи. Якщо будинок одноповерховий – займіть горішні приміщення.

• До прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях, сигналізуйте рятівникам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти.

• Перевірте чи немає поблизу постраждалих, надайте їм, по можливості, допомогу.

• Потрапивши у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте поблизу предмети, якими можна скористатися до одержання допомоги.

• Не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни, плоти та інше).

Нагадаємо, оскільки в області триває вiдлига, 4-6 лютого на рiчках басейну Днiстра очiкується подальше послаблення льодового покриву. Мiсцями можливе його руйнування, льодохiд, на дiлянках із порушеною пропускною здатнiстю зберiгається небезпека утворення заторiв льоду із рiзким пiдвищенням рiвня води. Є ймовірність підвищення їх до небезпечних вiдмiток у Туркiвському та Дрогобицькому районах.

Через затори льоду на Сколівщині вже підтоплено 9 присадибних ділянок.