Особливості ЗНО-2017 (відеоінструкція)

Із понеділка, 6 лютого, розпочнеться реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні у 2017 році

Із 10:00 6 лютого за допомогою сервісу «Зареєструватися», розміщеному на офіційному сайті Українського центру (testportal.gov.ua), охочі взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні зможуть сформувати та роздрукувати реєстраційну картку, що є одним з обов’язкових документів для здійснення реєстрації. Це можна зробити самостійно або звернутися до пункту реєстрації. Для випускників цього року пункти реєстрації створено за місцем їх навчання.

Після створення реєстраційної картки майбутній учасник ЗНО має сформувати комплект реєстраційних документів, який випускники поточного року подають до закладу, в якому навчаються, а випускники минулих років та учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів надсилають (бажано – рекомендованим листом) на адресу регіонального центру, вказану в контрольно-інформаційному листі. Перелік документів, необхідних для реєстрації, буде розміщено на сайті Українського центру в розділі «Процедура реєстрації».

Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень та реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Ці документи надішлють випускникам поточного року до закладу, в якому вони навчаються. Випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійно-технічних, вищих навчальних закладів – за адресою, вказаною під час реєстрації.

Реєстрація триватиме до 17 березня. Зміни до реєстраційних даних можна вносити до 31 березня.

Перед вибором предметів для ЗНО випускникові необхідно ознайомитися з правилами прийому до вишів та з’ясувати, результати з яких саме предметів прийматимуть для участі у конкурсному відборі на спеціальність, обрану вступником.

Цьогоріч три предмети зараховуватимуть як оцінки за державну підсумкову атестацію Відтак випускники цього року, заповнюючи реєстраційну картку, мають вказати назви навчальних предметів, із яких їм буде зараховано результати ЗНО як оцінки за державну підсумкову атестацію (ДПА). Перший обов’язковий предмет – українська мова. Другим обов’язковим предметом учасник може обрати або математику, або історію України. Третій – із запропонованого переліку предметів, з яких буде проводитися тестування 2017 року (математика, історія України, іспанська, французька, німецька, російська, англійська мови, біологія, географія, фізика, хімія). «Для зарахування оцінок державної підсумкової атестації можна обрати й математику, й історію України та пройти ЗНО з цих предметів. Вибір предметів залежить від самого учасника та його планів щодо подальшого навчання. Адміністрації шкіл не можуть впливати на вибір предметів ДПА», – наголосив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій

«24 січня 2017 року набув чинності спільний наказ МОН та МОЗ «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», яким затверджено Перелік захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, Перелік особливих умов, що створюються для таких осіб тощо», – поінформував директор Українського центру.

Особи, які потребують створення особливих (спеціальних) умов для проходження тестування, реєструючись для участі в ЗНО, мають вказати це під час заповнення реєстраційної картки, зазначити номер форми 086-3/о і дату її видачі органом або закладом охорони здоров’я. Форму 086-3/о слід подати разом з іншими реєстраційними документами. Зокрема, цього року під час додаткової сесії особи з порушеннями зору отримають можливість виконувати завдання сертифікаційної роботи в зошитах, текст яких надруковано збільшеним шрифтом, особам з порушеннями слуху буде надано додатковий час для виконання сертифікаційної роботи (до 30 хв. залежно від предмета).

З 2019 року процедури ЗНО будуть адаптовані для осіб з порушеннями зору, які використовували в процесі навчання шрифт Брайля.

Учасники антитерористичної операції, особи, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та не мали змоги зареєструватися в основний період, можуть із 3 до 20 травня 2017 року зареєструватися для участі в додатковій сесії. У такому разі до комплекту реєстраційних документів потрібно додати заяву щодо надання можливості пройти ЗНО під час додаткової сесії та копію посвідчення учасника бойових дій або довідку про безпосередню участь в антитерористичній операції (для учасників АТО), копію сторінки паспорта громадянина України (особи, яка реєструється або одного з батьків (опікунів)), де вказано відомості про місце проживання (для осіб, які проживають на неконтрольованих територіях).

Для випускників минулих років, учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які проживають на неконтрольованих територіях та не мають можливості надіслати пакет документів поштою, порядком реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні передбачено подання документів електронною поштою. У такому разі повідомлення про результати реєстрації буде надіслано на електронну адресу особи.

Щоб бути зареєстрованим для участі в ЗНО, випускники цього року, які проживають на неконтрольованих територіях, мають обрати загальноосвітній навчальний заклад, де бажають здобути повну загальну середню освіту на території, що контролюється українською владою. Докладна інформація про умови зарахування та перелік загальноосвітніх навчальних закладів розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України (mon.gov.ua).

Детальну інформацію про порядок реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання буде подано на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua) та на сторінках Центру в соціальних мережах ВКонтакте/uceqa, Facebook/zno.ukr.center.

У 2017 році для вступу до вищого навчального закладу (ВНЗ) абітурієнти подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років. Кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів. Основну сесію ЗНО буде проведено з 23 травня до 16 червня, додаткову – з 3 до 12 липня.

Покрокова відеоінструкція участі в ЗНО-2017:

