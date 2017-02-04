Оцінювачі обласних мікропроектів пообіцяли цьогоріч бути неупередженими

Експерти, які оцінюватимуть цьогорічні мікропроекти, підписали Декларацію про неупередженість

Учора, 3 лютого, у Львівській обласній раді пройшли навчання для експертів, які оцінюватимуть мікропроекти місцевого розвитку у 2017 році. Важливо, що під час них експерти підписали Декларацію про неупередженість.

Начальник відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, МТД та зовнішньоекономічних зв’язків Іван Собко спільно з представником ГО «Європейський діалог» Олександром Софієм провели практичні роз’яснення щодо особливостей оцінки цьогорічних заявок.

Нагадаємо, 2017 року роботу експертів оплачуватимуть. Згідно з рішенням Конкурсної ради секретаріат спільно з департаментом фінансів ЛОДА має напрацювати Порядок та умови оплати праці експертів та подати на затвердження КР до 10 березня 2017 року.

Усього мікропроекти цього року оцінюватимуть 18 експертів.