Обрано лауреатів премії Лесі Українки

У Держкомтелерадіо визначили лауреатів премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2016 рік

Учора, 3 лютого, в Держкомтелерадіо відбулось засідання Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2016 рік.

Шляхом таємного голосування лауреатами премії визначено письменницю Ганну Чубач (книга «Малюємо, читаємо, пишемо», видавництво «Букрек»), художника-графіка Арсена Джанік’яна за художнє оформлення 5 казкових повістей про Мері Поппінс англійської письменниці Памели Треверс (видавництво «Рідна мова») і творчий колектив художнього фільму «Трубач» (кінокомпанія «Укркіно») у складі автора сценарію Анастасії Матешко, режисера-постановника Анатолія Матешка, оператора-постановника Юрія Короля, акторів Леоніда Шевченка та Римми Зюбіної.

У номінації «Театральні вистави для дітей та юнацтва» премію вирішено цього року не присуджувати.

Загалом на здобуття премії було подано 43 роботи тридцяти двох номінантів. 18 робіт надійшло у номінацію «Літературні твори для дітей та юнацтва», 19 – у номінацію «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва», 4 – у номінацію «Театральні вистави для дітей та юнацтва» та 2 – у номінацію «Кінотвори для дітей та юнацтва».

«Усі подані на розгляд комітету твори спрямовані на виховання підростаючого покоління у дусі національної гідності, любові до родини і Батьківщини, національних традицій, рідної мови», – наголосив перший заступник Голови Держкомтелерадіо Богдан Червак. Він зазначив, що конкурс на здобуття Премії Кабінету Міністрів України ім. Л.Українки має мету заохотити митців створювати твори для дітей та юнацтва і водночас вшанувати нашу видатну поетесу, уславлену доньку українського народу Лесю Українку. Повний список робіт, поданих на конкурс, заздалегідь було оприлюднено для громадського обговорення на сайті Держкомтелерадіо.

Довідка. Ганна Чубач – автор близько 60 книжок для дорослих і дітей, понад 300 ліричних пісень, музичної абетки «Алфавітні усмішки», композитором якої є Олександр Білаш, музичної казки «Пані Киця» та багатьох ілюстрованих оригінальних абеток. Її вірші вже понад 15 років використовуються як навчальний матеріал у підручниках шкіл України. Ганна Чубач – лауреат всеукраїнських літературних премій імені Павла Усенка, Марусі Чурай, С. Гулака-Артемовського та міжнародної премії «Дружба». Вірші поетеси перекладено російською, англійською, німецькою, чеською, болгарською, угорською, монгольською та іншими мовами.

Арсен Джанік’ян – член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України, учасник обласних, республіканських і міжнародних художніх виставок. Книжковою графікою займається з 1990 року. Співпрацював з багатьма українськими видавництвами, створив чимало прекрасних ілюстрацій до дитячих книжок: «Казки» М. Слабошпицького (2006), «Павутиння Шарлотти» Е.Б. Вайт (2009), «Подорож Голубої Стріли» та «Пригоди Цибуліно» Джанні Родарі (2010), «Пеппі Довгапанчоха» та «Малий Карлосрн, що живе на даху» А. Лінгред (2012-2013) та ін.

Дитячий фільм «Трубач», створений 2014 року відомим українським актором і режисером Анатолієм Матешко за сценарієм Анастасії Матешко, з успіхом пройшов екранами України, здобув позитивні відгуки у ЗМІ. Покладена в його основу історія юного музиканта дала змогу його авторам створити захоплюючий фільм-мюзикл. Головну роль у фільмі зіграв непрофесійний актор Леонід Шевченко. Зараз йому 17 років. Він закінчив Київську Гімназію біотехнологій і вступив до Інституту біології КНУ імені Тараса Шевченка.