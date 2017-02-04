Найчастіше львівські трамваї простоюють через ДТП і недбале паркування

ЛКП «Львівелектротранс» проводить постійний моніторинг простоїв у роботі електротранспорту

Як повідомив начальник служби диспетчеризації та організації руху ЛКП «Львівелектротранс» Володимир Забавський, основною причиною простоїв електротранспорту Львова в січні стали дорожньо-транспортні пригоди й порушення правил паркування на вулицях міста. Загальний час простою протягом січня через ДТП та порушення правил паркування – 79 год. 56 хв. Це спричинило до збитків підприємства в розмірі 84 тис. 333 грн. «До нас часто дзвонять мешканці, з претензіями, що не можуть дочекатися того чи іншого трамвая. Ми зібрали інформацію, скільки годин простою мав електротранспорт, і з’ясували, що здебільшого причина – ДТП та порушення правил паркування приватного автотранспорту. Тобто трамваї та тролейбуси простоювали не з власної вини чи технічних несправностей», – додав Володимир Забавський.