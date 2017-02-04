На річках басейну Дністра очікують льодоходу

А в горах Львівщини зберігається значний рівень лавинної небезпеки

У зв’язку з продовженням вiдлиги 4-6 лютого на рiчках басейну Днiстра очiкується подальше послаблення льодового покриву. Мiсцями очікують його руйнування, можливий льодохiд, на дiлянках із порушеною пропускною здатнiстю зберiгається небезпека утворення заторiв льоду із рiзким пiдвищенням рiвня води. Мiсцями є ймовірність підвищення їх до небезпечних вiдмiток (Туркiвський, Дрогобицький райони (р. Стрий – с.Маткiв – с.Завадiвка – с.Ясениця – с.Новий Кропивник, р.Яблунька – м.Турка)).

4-5 лютого в горах Львiвської областi зберігається IІІ (значний) рiвень лавинної небезпеки.

На дорогах області збережеться ожеледиця.

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 4 лютого, буде без істотних опадів. На дорогах – ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становила 0-2° морозу, вдень – 0-2° тепла.

5 лютого часом очікується невеликий дощ, місцями – з мокрим снігом. Подекуди ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, вночі 3-8 м/с, вдень 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень – 0-5° тепла.

6 лютого часом прогнозують невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

7 лютого – вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг та сніг. Температура повітря впродовж доби становитиме 0-5° морозу.