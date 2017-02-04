На Левандівці святкуватимуть Стрітення з казкаркою Ксенією Фред

У неділю, 12 лютого, о 15.00 у народному домі «Просвіта», що на вул. Широка, 1, відбудеться концерт-вистава за участі вихованців будинку «Просвіти» гурту «Ретро»

На заході буде представлена сценізована казка Ксенії Фред «Добро і зло».

Нагадаємо, як уже інформувала “Львівська газета”, 13 січня відбулася презентація першої книги «Казки Петрикової бабусі» і народження нової казкарки Ксенії Фред у арт-салоні «Художник». Книга казок несе українські традиції, поєднує дві мовні культури – сучасну і карпатську мови. Це розповідь хлопчика Петрика, який їде до бабусі в Карпати. Бабуся ж, зберігаючи традиції, народний колорит, старовинні карпатські казки, вчить онука любити свій край, вітчизну, плекати українські традиції. Кожна казка навчає любові до батьківщини, оточуючих, поваги до батьків та старших. Вчить дорослих і дітей пишатися тим, що вони є українці.