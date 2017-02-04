Львів’ян запрошують на перший відкритий показ перформансу «Напрям рівно-ваги»

Цей мистецько-освітній проект триває на базі кафедри режисури та хореографії ЛНУ ім. Франка – наразі у форматі творчого процесу та серії майстер-класів для професійних танцівників і танцівників-аматорів

Проект передбачає побудову танцювального перформансу в жанрі фізичного театру з застосуванням технік сучасного танцю, контактної імпровізації та перформативних практик. Про це інформує Перша Львівська Медіатека.

Це взаємодія двох хореографів та двох музикантів, а також тринадцяти учасниць. У цьому проекті всі учасники робочої команди – дівчата, тож глядач побачить суто дівочий погляд на таку хитку тему балансу: внутрішнього, тілесного, абстрактного… якого завгодно. Кожен у цій роботі говорить про себе, бо це відповідь кожної людини на її пошук, її прагнення знайти те очікуване, що дасть гармонію, баланс.

Найближчий відкритий показ відбудеться в форматі work in progress завтра, 5 лютого, на базі Першої львівської медіатеки (вул. Мулярська 2-а). Початок – о 17.00. Також після другого етапу роботи відбудеться прем’єрний показ перформансу в рамках благодійної акції «Кучинський, одужуй» на базі Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса.

Докладніше – на facebook-сторінці проекту.