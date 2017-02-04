Львів’ян і гостей запрошують на інтерактивно-романтичний відпочинок «Музейний мікс»

12 лютого в Музеї народної архітектури та побуту у Львові львів’яни та гості міста можуть узяти участь в інтерактивно-романтичний відпочинок «Музейний мікс»

Про це повідомляє Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького на своїй facebook-сторінці.

У програмі: романтичний фотоконкурс, різноманітні майстер-класи, виготовлення стрітенської свічки-оберегу та можливість помилуватися зимовими пейзажами.

На гостей чекають майстер-класи:

• Народних музичних інструментів – станьте учасником народного оркестру, відчуйте енергію звуків давніх інструментів.

• Іграшки з природних матеріалів – озбройтеся новими творчими ідеями, створіть свою забавку.

• Бондарства – дізнайтеся про секрети бондарства від досвідченого майстра.

• Соломоплетіння – познайомтеся з ремеслом, яке перетворює «промені сонця» на витвори мистецтва.

• Ковальства – пізнайте таємниці ковальської майстерності.

• Випічка хліба – дізнайтеся секрети бойківських господинь та почастуйтеся свіжовипеченим хлібом.

Окрім того, в музеї можна буде виготовити та декорувати стрітенську свічку в різних стилях (етно, романтичний, патріотичний). Початок – о 13.00. Місце проведення – Виставковий зал. Вартість – 25грн.

Закоханих запрошують також узяти участь у фотоконкурсі «Одна історія кохання» приуроченого до Дня закоханих. Зробіть креативний знімок у музеї на тематично прикрашеному майданчику, оригінально підпишіть і виставте в соціальну мережу з хештегом #однаісторіякоханняшевченківськийгай2017. Фотоконкурс триватиме з 12 по 14 лютого включно. 16 лютого оголосять три пари переможців.

Перша пара-перможець отримає :

1. Приз – романтична фотосесія «Lovestory» на території музею з можливістю використання – зразків народного одягу.

2. Велике фото( А2) буде розміщене на території музею із написом – Переможці фотоконкурсу « Одна історія кохання»

3. Фото буде виставлена на сайті музею та у соц мережах.

Друга і третя пари переможців отримають романтичні призи.