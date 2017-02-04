Румунія пропонує стипендії на 2017-2018 навчальний рік студентам не з Євросоюзу

Міністерство закордонних справ Румунії надає 85 стипендій на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр», «доктор» у вищих навчальних закладах Румунії особам із країн, що не є членами Європейського Союзу.

Пропонують стипендії у таких спеціальностях: політичні та адміністративні науки, освіта, румунська культура і цивілізація, журналістика, технічні науки, нафта і газ, сільськогосподарські науки, ветеринарна медицина, архітектура, мистецтво.

Румунія забезпечує безкоштовне навчання у ВНЗ, проживання в гуртожитках, щомісячні стипендії (бакалаврам – 65 євро, магістрам – 75 євро, докторам – 85 євро).

Заявки на навчання за ОКР «бакалавр», «магістр» та «доктор» у 2017-2018 академічному році можна подавати до 1 березня 2017 року в Посольство Румунії в Україні.

Докладну інформацію щодо стипендійної програми та процесу подачі заявок можна отримати за посиланням: mae.ro/en/node/10251.

Список румунських державних університетів, що приймають участь в програмі, можна знайти на сайті МЗС Румунії: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/burse_2011/2015.11.26_anexa_3_engl_universitati_de_stat_2016-17.pdf.