За вчинення смертельної ДТП правоохоронець ДСНС постане перед судом

Прокуратура завершила розслідування за фактом смертельної ДТП, яку вчинив п’яний працівник правоохоронного органу

Слідче управління прокуратури Львівської області скерувало до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно працівника пожежної безпеки ГУ ДСНС України у Львівській області, який 26 червня 2016 року вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Тоді близько першої години ночі, керуючи автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, чоловік грубо порушив правила дорожнього руху на автодорозі «Київ-Чоп» у межах с. Малі Підліски Жовківського району. Він виїхав за межі проїжджої частини дороги та в’їхав у складені бетонні плити.

Унаслідок ДТП 23-річний пасажир автомобіля від отриманих травм помер на місці, а інший, також 1993 року народження, отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Злочинні дії правоохоронця (інженера з пожежних рятувальних робіт ГУ ДСНС України у Львівській області) кваліфіковано за ч.2 ст.286 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, – додали у прес-службі прокуратури Львівської області.