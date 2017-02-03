Які свята в Україні пропонують скасувати?

Інститут національної пам’яті пропонує перекроїти святковий календар українців

Відмовитися від вихідного у традиційно радянські свята пропонують в Українському інституті національної пам’яті. Його фахівці розробили проект Закону України «Про державні й інші свята, пам’ятні дати і скорботні дні».

Згідно з проектом, українцям пропонують не мати вихідного 8 березня та першого травня, а замість 9 відпочивати 8 травня, тим самим не святкувати перемогу, а вшановувати пам’ять загиблих у Другій світовій війні, як це роблять усі європейські країни.

За словами директора УІНП Володимира В’ятровича, це чергові кроки на шляху декомунізації.

«Ніхто не скасовує відзначення 8 березня Міжнародного жіночого дня. Наша пропозиція – скасувати вихідний у цей день. Наразі 8 березня є вихідним у: Російській Федерації, Азербайджані, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Таджикистані, Туркменістані, Україні, Білорусі, Анголі, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Камбоджі, Китаї, Конго (там це свято конголезьких жінок), Лаосі, Македонії, Монголії, Непалі, Північній Кореї і Уганді», – пояснює мотивацію Володимир В’ятрович.

Проектом закону також передбачено інші зміни. Відповідно до проекту, вводять нові поняття і визначають такі категорії: державні свята (робочі й неробочі), традиційні свята (неробочі), скорботні дні, професійні свята і пам’ятні дати, які є робочими днями.

Спираючись на загальноєвропейську традицію, українцям пропонують відмовитися від перенесення на понеділок святкового дня, якщо він припадає на суботу чи неділю. Виняток становитимуть Різдво та Великдень.

Окрім цього, кількість святкових вихідних днів пропонують змінити з 11 (за умови існуючого переносу вихідних може зростати до 20) до 9: замість вихідного дня 8 березня пропонується встановити державне свято і вихідний Шевченківський день (9 березня). Замість 1–2 травня – запровадити у другу п’ятницю вересня День сім’ї як вихідний день.

Ознайомитися з повним текстом проекту Закону «Про державні та інші свята, пам’ятні дати і скорботні дні», пояснювальною запискою до проекту, а також порівняльною таблицею можна за посиланням.

Свої пропозиції до проекту Закону в Інституту національної пам’яті пропонують надсилати на public@memory.gov.ua до 1 березня 2017 року.