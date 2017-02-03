Віртуози Львова готують Бетховен-марафон концерт

Цього разу – героїчний

Бетховен-марафон від Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова», який відбудеться 9 лютого, цьогоріч наскрізно просякнутий героїчною тематикою. Адже лютневі дні знаменують не лише останні пориви зими перед тим, як вона поступиться місцем теплу. Вже три роки лютий – це ще й сумна і кривава дата для українців. Час, коли ми згадуємо героїв Небесної Сотні та інших полеглих у боротьбі, котра триває й зараз. Третя річниця, Третя симфонія та Третій концерт австрійського генія — символічно, та головне натхненно.

Насправді, для філармонійного життя концерти-марафони – популярна практика. Бетховен, Бах, Моцарт, Вівальді звучать за сцени часто й збирають повні зали… Це чудова можливість поєднати у одній програмі відомі шедеври й рідкісні твори видатних композиторів. Або ж представити публіці те, що рідко входить до концертної програми з різних причин. Ввечері 9 лютого Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» творитиме магію разом з запрошеним солістом-піаністом з Польщі Артуром Яронем. Диригент Сергій Бурко припідняв завісу над підготовкою до Бетховен-марафону та розповів, чому цей концерт – одна з найцікавіших подій лютого у Львівській філармонії.

«Цього разу у нас буде героїчний вечір, — розповів диригент. — Назва не випадкова — звучатиме знаменита «Героїчна» Симфонія №3 Людвіга ван Бетховена, яка була написана з присвятою Наполеонові. Проте згодом композитор розчарувався в політиці свого кумира, тому рішуче викреслив з партитури цю присвяту, не змінивши ні єдиної ноти. До речі, твір, наповнений небувалим до того розмахом та епічністю, народжувався в момент, найважчий і для самого Бетховена. Молодий і успішний віртуоз, зірка концертних залів Відня, дізнався, що втрачає слух безповоротно. Але Симфонія №3 стала його втіхою і позначила зовсім новий етап у творчості, котрий протиставляв його творче горіння силі хвороби. Не дивно, що це один з улюблених творів самого Бетховена. Всього ж він написав дев’ять симфоній, серед яких виділяють Дев’яту з «Одою до радості», яка навіть стала гімном Євросоюзу».

У цьому проекті братиме вже знайомий львів’янам польський піаніст Артур Яронь. Сергій Бурко зазначив, що польський гість вже понад 20 років співпрацює з «Віртуозами Львова». Яронь виконуватиме Третій концерт для фортепіано з оркестром Бетховена вперше у Львові. «Це поєднання двох трійок — номерів симфонії та концерту — не випадкове. Вийшла у певному сенсі магічна цифра», — додав диригент. Симфонія №3 і Концерт №3 — знакові твори для композитора. Наповнені новою поетикою, особливим драматизмом та новаторськими ідеями, вони зачарували і європейську публіку два століття тому, і продовжують зачаровувати слухача сьогодні.

«Наш гість Артур Яронь вже вдруге приїздить у лютому до Львова, щоби зробити благочинний концерт для друзів з України, — розповів Сергій Бурко. — Минулого року він виконував концерти Гершвіна та Сен-Санса. Тоді піаніст передав свій гонорар і частину надходжень з вечора на підтримку воїнів на Сході. У цьому році він налаштований передати кошти для підтримки поранених, які проходять лікування у львівських військових шпиталях».

Попри благородну мету польського гостя, за словами Сергія Бурка, ідея героїчності загалом домінує в цьому проекті. А два титанічні твори Бетховена в одному концерті підтверджують статус бетховенського марафону. «Такі циклічні концерти викликають велике зацікавлення у наших шанувальників, — зазначив Сергій Бурко. — Наприклад, Бетховенським марафоном ми відкривали цей концертний сезон. У ньому взяли участь блискучі виконавці зі Швейцарії. Ми пересвідчилися, що така циклічність звучання творів одного композитора гарно сприймається аудиторією. Привертає вже певну категорію публіки. Тому хочемо продовжувати у тому ж руслі».