В УКУ старшокласники зможуть відчути себе студентами

Сьогодні, 3 лютого, в стінах Українського католицького університету розпочнеться проект під назвою «Відчуй себе студентом», в рамках якого учні 9-11 класів з різних шкіл України зможуть відчути себе студентами.

Захід організовують вже вп’яте, і цього разу заняття відбуватимуться раз в тиждень упродовж лютого, за попередньою домовленістю зі школами.

Про це повідомляє прес-центр УКУ.

Викладачі УКУ у навчальних аудиторіях прочитають для старшокласників лекції, в рамках навчальних програм УКУ, а також суміжних дисциплін чи інституцій таких як бізнес, лідерство…

До прикладу, попередніх разів, школярі мали можливість прослухати лекції з ІТ, соціології, журналістики, медіакомунікацій, психології, богослов’я, лідерства, профорієнтації.

Наразі це одноденна програма, але організатори (відділ рекрутингу та студентської кар’єри УКУ), пропонують проводити таку програму 2-3 дні поспіль, залежно від побажань шкіл.

Мета акції – дати можливість школярам спробувати студентського життя: провести час у навчальних аудиторіях, послухати викладачів та поспілкуватися з студентами.

Програма на 3 лютого:

10:00 – зустріч в УКУ, екскурсія по УКУ

11:00 – заняття 1

12:00 – заняття 2

13:00 – заняття 3

14:00 – обід

15:00 – зустріч та спілкування зі студентами

16:00 – підсумки