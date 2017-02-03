В УКУ старшокласники зможуть відчути себе студентами

Сьогодні, 3 лютого, в стінах Українського католицького університету розпочнеться проект під назвою «Відчуй себе студентом», в рамках якого учні 9-11 класів з різних шкіл України зможуть відчути себе студентами.
Захід організовують вже вп’яте, і цього разу заняття відбуватимуться раз в тиждень упродовж лютого, за попередньою домовленістю зі школами.
Про це повідомляє прес-центр УКУ.
Викладачі УКУ у навчальних аудиторіях прочитають для старшокласників лекції, в рамках навчальних програм УКУ, а також суміжних дисциплін чи інституцій таких як бізнес, лідерство…
До прикладу, попередніх разів, школярі мали можливість прослухати лекції з ІТ, соціології, журналістики, медіакомунікацій, психології, богослов’я, лідерства, профорієнтації.
Наразі це одноденна програма, але організатори (відділ рекрутингу та студентської кар’єри УКУ), пропонують проводити таку програму 2-3 дні поспіль, залежно від побажань шкіл.
Мета акції – дати можливість школярам спробувати студентського життя: провести час у навчальних аудиторіях, послухати викладачів та поспілкуватися з студентами.
Програма на 3 лютого:
10:00 – зустріч в УКУ, екскурсія по УКУ
11:00 – заняття 1
12:00 – заняття 2
13:00 – заняття 3
14:00 – обід
15:00 – зустріч та спілкування зі студентами
16:00 – підсумки